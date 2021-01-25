المغرب.. 22 وفاة و520 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 22 وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8150، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 466289.ومن المتوقع أن يبدأ المغرب حملة التطعيم ضد الفيروس يوم الأربعاء المقبل، بعد تلقيه مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم الصيني" يوم الأربعاء.