رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تجربة مخيفة».. فاوتشى يتحدث عن استلامه مغلفا يحتوى «مسحوقا مريبا»

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:40 ص
أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي
وكالات
طباعة
قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه استلم خلال فترة عمله مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "مغلفا يحتوي على مسحوق" من مصدر مجهول.

وجاء تصريح فاوتشي خلال حديثه يوم الأحد مع صحيفة "نيويورك تايمز" عن تجربته في العمل مع ترامب.

وأضاف: "ذات يوم تلقيت رسالة عبر البريد، فتحتها فتناثر منها مسحوق على وجهي وصدري. كان ذلك أمرا مثيرا للقلق فعلا بالنسبة لي ولزوجتي لأنه حدث في مكتبي".

وتابع: "نظرت إلى المسحوق وهو يغطيني وقلت: ما الذي يجب علي فعله؟ وكان هناك رجال أمن يتمتعون بخبرة جيدة قالوا لي: لا تتحرك، ابق في الغرفة. ثم استدعوا فريقا مختصا في المواد الخطرة، قام برشي جيدا حتى أزيل المسحوق".

وأوضح أن اختبارات أجريت لاحقا على المسحوق أظهرت أنه مادة غير مؤذية، غير أنه أكد أن الحادث يبقى "تجربة مخيفة".

موضوعات متعلقة

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

إيفرتون يتأهل لدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزى بفوزه على شيفيلد وينزداى 3-0

سامبدوريا يفوز على بارما 2-0 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة