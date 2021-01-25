«تجربة مخيفة».. فاوتشى يتحدث عن استلامه مغلفا يحتوى «مسحوقا مريبا»

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه استلم خلال فترة عمله مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "مغلفا يحتوي على مسحوق" من مصدر مجهول.وجاء تصريح فاوتشي خلال حديثه يوم الأحد مع صحيفة "نيويورك تايمز" عن تجربته في العمل مع ترامب.وأضاف: "ذات يوم تلقيت رسالة عبر البريد، فتحتها فتناثر منها مسحوق على وجهي وصدري. كان ذلك أمرا مثيرا للقلق فعلا بالنسبة لي ولزوجتي لأنه حدث في مكتبي".وتابع: "نظرت إلى المسحوق وهو يغطيني وقلت: ما الذي يجب علي فعله؟ وكان هناك رجال أمن يتمتعون بخبرة جيدة قالوا لي: لا تتحرك، ابق في الغرفة. ثم استدعوا فريقا مختصا في المواد الخطرة، قام برشي جيدا حتى أزيل المسحوق".وأوضح أن اختبارات أجريت لاحقا على المسحوق أظهرت أنه مادة غير مؤذية، غير أنه أكد أن الحادث يبقى "تجربة مخيفة".