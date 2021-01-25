«موعدنا على الحوض».. مروة ياسين تنعى والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوى

نعت الدكتورة مروة ياسين، أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية، مساء الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا وموعدنا على الحوض، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".وأضافت: "بقلوب يملؤها الألم وأجساد كساها الحزن ولكنها بقضاء الله راضيه، تنعى أسرة د.عبلة الكحلاوى إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها منذ قليل فقد ارتحلت إلى جوار ربها بعد رحلة قصيرة مع المرض".وأضافت: "اللهم اجمعنا معها في مستقر رحمتك، ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن وأهلها في كل مصر الطيبين".وستقام صلاة الجنازة على الداعية عبلة الكحلاوي بعد صلاة الظهر بمسجدها بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.