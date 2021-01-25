«الملاك الإنسان».. رسام كاريكاتير يجسد عبلة الكحلاوى

طلتها كانت تبعث نورًا في حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا في كلامها ونصائحها ما يملأ القلوب سكينة ونورًا، خبر رحيلها كان بمثابة الصدمة التي سيطرت على رواد السوشيال ميديا، منهم من كتب رثاء لها، إلا أن عمرو فاقوسي، رسام الكاريكاتير عبر عن حزنه برسم صورة الدكتورة عبلة الكحلاوي بشكل ملائكي كما كانت.عاش "عمرو" في صدمة منذ سماع خبر رحيل الدكتورة عبلة الكحلاوي متأثرة بفيروس كورونا، فقال لـ"الدستور": "أنا لسة راجع من الجيش وكنت برسم عادي فجأة سمعت الخبر وقفت الرسمة وقررت أرسمها زي ما كنت بحس بشكلها من كلامها دائمًا".منذ الصغر تربى رسام الكاريكاتير عمرو على أحاديث الراحلة عبلة الكحلاوي، متابعًا: "قررت أرسمها فورًا لأني كنت بحسها قريبة مني، ماما بتحبها جدًا ودائمًا تسمعها، خبر رحيلها خضنا كلنا".جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي أسست جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم الذي يرعى الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.