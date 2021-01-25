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مصر

«قومى المرأة» ينعى الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:37 ص
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
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نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى التى وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، في بيان أصدرته اليوم، عن حزنها بوفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، قائلة: "إنها كانت نموذجًا فريدًا في الدعوة الإسلامية، تميزت بأسلوبها السهل والمبسط، وأفادت الكثير بعلمها وفكرها، فضلا عن دورها الملموس في مجال العمل الخيري".

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء لأسرتها ولطلابها في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وأصدقاءها وطلابها ومحبيها الصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمته من علم نافع في ميزان حسناتها.

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدمة العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.

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