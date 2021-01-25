إيفرتون يتأهل لدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزى بفوزه على شيفيلد وينزداى 3-0

تأهل فريق إيفرتون لدور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه شيفيلد وينزداي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.سجل ثلاثية إيفرتون؛ دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 29، وريتشارليسون في الدقيقة 59، وياري مينا في الدقيقة 61.وكانت مباريات اليوم ضمن الجولة ذاتها قد أسفرت عن فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة 3-2، وليستر سيتي على برينتفورد 3-1، وبيرنلي على فولهام 3-0، وتشيلسي على لوتن تاون بنتيجة 3-1.