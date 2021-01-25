وزير الخارجية التونسى يعلن إصابته بكورونا
الإثنين 25/يناير/2021 - 05:02 ص
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أعلن عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الجراندي – إن التحاليل التي أجراها أثبتت إصابته بكوفيد-19 بالرغم من اتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامه للبروتوكول الصحي.
وأشار الوزير التونسي إلى إصراره على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاح لحماية أبناء بلده من هذا الوباء.
وقال الجراندي – إن التحاليل التي أجراها أثبتت إصابته بكوفيد-19 بالرغم من اتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامه للبروتوكول الصحي.
وأشار الوزير التونسي إلى إصراره على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاح لحماية أبناء بلده من هذا الوباء.