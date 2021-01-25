رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يؤكد استعداد فرنسا للتعاون مع أمريكا فى الملف النووى الإيرانى

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:30 ص
ماكرون
ماكرون
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف النووي الإيراني والوضع اللبناني.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الطرفان ضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة قضايا.

واتفق الرئيسان -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية على أهمية دعم الدول الضعيفة في مجابهة وباء فيروس كورونا، فضلًا عن ضرورة إنعاش الاقتصاد العالمي.

كما اتفقا على العمل سويًا في ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الصين والشرق الأوسط وروسيا والساحل الأفريقي.

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

إيفرتون يتأهل لدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزى بفوزه على شيفيلد وينزداى 3-0

سامبدوريا يفوز على بارما 2-0 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة