أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بالفوز على فالنسيا 3-1

عزز فريق أتلتيكو مدريد صدارته لجدول الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الثمين على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة.ويعد هذا هو الفوز السابع على التوالي لأتلتيكو مدريد في الليجا الإسبانية، ليرتفع رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.وافتتح فالنسيا التسجيل عن طريق لاعبه يوروش راتشيتش في الدقيقة 11، لكن أتلتيكو مدريد نجح في العودة للقاء بقوة بإحراز ثلاثة أهداف متتالية عبر جواو فيليكس في الدقيقة 23، ولويس سواريز في الدقيقة 54، وآنخيل كوريا في الدقيقة 72.