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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن دار الهدايا للمسنين بسبب المديونية

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:26 ص
مديرية التضامن الإجتماعي
مديرية التضامن الإجتماعي
هبه عويضه
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كشفت مديرية التضامن الإجتماعي حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقطع التيار الكهربائي عن دار الهدايا لرعاية المسنين بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية من قبل شركة الكهرباء لتراكم المديونية على الدار.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، في بيان لها منذ قليل، إنه ردًا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع التيار الكهربائي بدار الهدايا للمسنين، لتراكم مديونية على الدار، قامت الدكتورة ماجدة جلاله مديرة المديرية بتكليف مدير إدارة الدفاع للوقوف على حقيقة الأمر للاطمئنان على أحوال آبائنا المتواجدين بالدار، والوقوف على مدى صحة ما أثير.

وأضاف البيان أنه تبين بعد المعاينة أن التيار الكهربائي يعمل بشكل جيد في كل أنحاء الدار، وأن إيصالات الكهرباء يتم سدادها باستمرار.

واهابت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية بتحرى الدقة، وتقصي الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر أى أخبار من شأنها تثير البلبلة، في حين أن نزلاء الدار آمنين والدار متوفر بها المرافق وكافة الخدمات الممكنة.

وكان قد نشر مواطن عبر صفحته الخاصة، فيديو من داخل دار الهداية للمسنين، يرصد فيه قيام شركة الكهرباء بالإسكندرية بقطع التيار الكهربائي عن دار الهدايا للمسنين، بسبب تراكم فواتير الكهرباء لتصل إلى 18 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يتوجه إلى الدار لتقليم الأشجار وفوجئ بالموقف ما جعله يقوم بتصويره لمناشدة المحافظة بالتدخل لحماية المسنين المرضى والذين يحتاجون إلى الكهرباء داخل الدار.

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