«وكالة بهنا» تستعرض المشهد الموسيقى فى الإسكندرية

نظمت وكالة بهنا الثقافية بالإسكندرية، ندوة بعنوان «نحو صورة محدثة عن المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية»، بمشاركة الفنان أيمن عصفور.واستعرضت الندوة وضع الموسيقى الحالي في مدينة الإسكندرية من حيث الإلهام والتحديات والتناقضات، والمحاولات العديدة لصناعة وإنتاج موسيقى مستقلة بالمدينة الساحلية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى جانب تاريخ المشهد الموسيقي في الإسكندرية.من جهة أخرى، أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم، حفلًا لإلقاء الشعر، للشاعرين وسيم عبدالخالق، ورامي زين، بمصاحبة عزف موسيقى على آلة العود للفنان باسم عبد الحميد.