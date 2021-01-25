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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:15 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الإثنين 25-1-2021، في عدد من البنوك المصرية العاملة.

علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25-1-2021

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وحققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بلغت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ويتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع، بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجلت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارا أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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