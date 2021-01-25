نائبة الرئيس الأرجنتينى تتلقى لقاح «سبوتنيك V» الروسى ضد كورونا

تلقت كريستينا دي كيرشنر، نائبة الرئيس الأرجنتيني، لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت كيرشنر التي تولت رئاسة بلادها منذ عام 2007 وحتى عام 2015، إنها بحقن اللقاح أبدت حرصها على صحتها وصحة الآخرين، معربة عن شكرها "لجميع الموظفين الصحيين على جهودهم الجبارة التي يبذلونها في فترة الجائحة".وفي وقت سابق، تلقى الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، لقاح "سبوتنيك V" الذي انطلقت حملة التطعيم به في الأرجنتين في 29 ديسمبر الماضي.