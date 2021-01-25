رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رحيل مهنا الدرة عراب الحركة التشكيلية فى الأردن

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:35 ص
مهنا الدّرة
مهنا الدّرة
وكالات
طباعة
نعت وزارة الثقافة في الأردن الفنان التشكيلي مهنا الدّرة الذي توفي، عن عمر ناهز 83 عاما، إثر مرض عضال.

وقالت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين: "عراب الحركة التشكيلية الأردنية مهنا الدّرة في ذمة الله".

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة الأردني باسم الطويسي، إن "رحيل الدّرة يمثل خسارة للوطن وللفن، لا سيما أنه كان يمثل علامة مهمة ليس في المشهد التشكيلي الأردني فحسب، وإنما العربي والعالمي".

وأوضح الطويسي أن "الدرة كان من طلائع الفنانين الذين درسوا في الغرب ومزجوا بين الانفتاح على التقنيات الحداثية والأصالة التي ارتبطت بجماليات المكان، وحياة الإنسان، مؤسسا بذلك لأسلوب فني حداثي متميز في التكعيبية والتجريد".

ومهنا الدّرة من مواليد عام 1938، وتخرج من أكاديمية روما للفنون الجميلة عام 1958. وحصل الدّرة خلال مسيرته على العديد من الجوائز التقديرية، الدولية والمحلية.

ومن أشهر لوحاته "ابتسامة السيدة السلطية" وفي عام 2018 أصدر المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مجلدا من 7 أجزاء ضم مجمل أعماله ومختلف المقالات التي نشرت عنه وعن لوحاته.

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

«مجانا لغير القادرين».. «الصحة» تكشف ثمن لقاح كورونا وموقف الحوامل

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

رحيل مهنا الدرة عراب الحركة التشكيلية فى الأردن

السويد تتصدر المجموعة الرابعة بمونديال اليد بالفوز على الاتحاد الروسى 34ـ20

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته