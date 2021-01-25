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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: رئيس المكسيك سيبحث مع بوتين توريدات لقاح «سبوتنيك V» لبلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:04 ص
رئيس المكسيك وبوتين
رئيس المكسيك وبوتين
وكالات
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تحضير مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال بيسكوف أثناء موجز صحفي، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم المكالمة قيد التحضير بالفعل".

وسابقا اليوم، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن أوبرادور سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين يوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن الطرفين سيبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين وكذلك توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.

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