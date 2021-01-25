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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سواريز يتقاسم صدارة هدافى الليجا مع النصير

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:28 ص
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
وكالات
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حول فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه فالنسيا (3-1) في المباراة التي جمعتهما، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ الصربي أوروش راتشيتش لاعب خط وسط فالنسيا، أصحاب الأرض بهدف سريع، سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

لكن رد أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" جاء قاسيا على فريق "الخفافيش" بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من المهاجمين، البرتغالي جواو فيليكس، والأوروجوياني لويس سواريز، والأرجنتيني أنخيل كوريا، في الدقائق (23، 54، و72) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

ورفع سواريز رصيده إلى 12 هدفا ويتقاسم صدارة هدافي الليجا، مع المهاجم المغربي المتألق يوسف النصيري، الذي قاد فريقه إشبيلية إلى الفوز على ضيفه قاديش (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، وهي الثانية له بقميص الفريق الأندلسي.

بدوره رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 47 نقطة حصدها من 18 مباراة، ويتربع على عرش صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره ريال مدريد، الذي لعب 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

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