كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

سجل البطل الأولمبي الأمريكي رايان كروزر رقما قياسيا عالميا جديد في رياضة دفع الجلة داخل القاعات، وذلك في افتتاح سلسلة الدوري الأمريكي لألعاب القوى.ودفع رايان كروزر، البالغ من العمر 28 عاما، الجلة لمسافة (22.82) متر.وحطم البطل الأمريكي، الفائز بذهبية أولمبياد ريو 2016، الرقم السابق البالغ 22.66 متر والذي سجله مواطنه راندي بارنز في عام 1989.