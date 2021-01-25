حصيلة وفيات كورونا فى المكسيك تقترب من 150 ألفا

أفادت وكالة "رويترز" بأن المكسيك بصدد تجاوز حاجز 150 ألف وفاة جراء فيروس كورونا، في واحد من أعلى محصلات الوفاة في العالم.وأشارت الوكالة إلى أن عدد الوفيات في المكسيك يقترب مما سجلته الهند التي تفوقها في عدد السكان مرات عديدة، لافتة إلى أن لدى الولايات المتحدة والبرازيل فقط عدد وفيات أكبر.وذكرت السلطات المكسيكية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 149084 يوم أول أمس السبت، وأن عدد الإصابات زاد إلى أكثر من 1.75 مليون.لكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى بكثير.