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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرتغال يفوز بولاية ثانية فى انتخابات أجريت وسط انتشار كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:24 ص
رئيس البرتغال
رئيس البرتغال
وكالات
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أظهرت النتائج المرحلية للانتخابات الرئاسية في البرتغال أن رئيسها الحالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تمكن من الفوز بولاية ثانية وسط إغلاق عام تشهده الدولة المتضررة بشدة جراء كورونا.

وتشير بيانات وزارة الداخلية البرتغالية إلى أن دي سوزا حصد، بعد فرز حوالي 80% من بطاقات الاقتراع، دعم نحو 64% من الناخبين، ليأتي في الموقع الثاني زعيم حزب "كفى" اليميني، أندري فينتورا، الذي حصل على 12.5%، بينما تحتل المرتبة الثالثة النائب الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن بـ10.4%.

وبالتالي حصد دي سوزا، وهو أستاذ قانون سابق يبلغ 72 عاما اشتهر كمعلق سياسي عبر التلفزيون، الدعم الضروري لتحقيق الفوز في الانتخابات ضمن الجولة الأولى.

وجرت الانتخابات في الوقت الذي دخل فيه البلد البالغ عدد سكانه 10.2 مليون نسمة يومه العاشر من ثاني إغلاق صارم فرض لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وشهدت البرتغال خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات والوفيات بالفيروس، وبلغ عدد الحالات في البلاد حتى الآن 636190، بينما وصل عدد ضحايا الجائحة إلى 10469 شخصا.

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