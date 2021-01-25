الدراسات الإسلامية بالأزهر تنعى الدكتورة عبلة الكحلاوى

نعت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة ببالغ الحزن والأسى المغفور لها- بإذن الله- الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذ الفقه المقارن بالكلية والداعية الإسلامية الجليلة ؛والتي وافتها المنية مساء الأحد.وقدمت عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة شفيقة الشهاوي والأستاذة الدكتورة سعاد أبو المجد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة فاطمة رجب وكيلة الكلية لشئون البحث العلمي باسم أعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الكلية، بخالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة ولطلابها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.