طوارئ بمطارى الغردقة وشرم الشيخ استعدادًا للتفتيش الأمنى الروسى

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن إعلان حالة الطورائ والاستنفار القصوى بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، استعدادًا لقرب التفتيش الأمني الروسي تمهيدا لعودة الرحلات الجوية السياحية إلى محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء نهاية الشهر الجاري.واستمر تعليق الرحلات أكثر من 6 سنوات متتالية، نتيجة سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الروسية فوق منطقة جبلية بشمال سيناء أواخر عام 2015، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقمها.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء طيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، سيتفقدا مطارى الغردقة وشرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل وصول الوفد الأمنى الروسى إلى المطارين للتفتيش، لمتابعة آخر استعدادات المطارين، وتفقد ومشاهدة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية التى يتم اتباعها بالمطارين، بداية من دخول الراكب حتى خروجه إلى مقر إقامته بالفندق، وكذلك في مرحلة العودة، وفقا لاشتراطات الجانب الروسي لعودة الحركة الجوية إلى المطارين.وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأمنى الروسي سيقوم بجولات تفقدية لمختلف مناطق وصالات السفر والوصول بالمطارين، بداية من البوابات وغرفة مراقبة الكاميرات ومهبط الطائرات وصالات الوصول والسفر، وفرز الحقائب ومنطقة تموين الطائرات ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة، داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخالفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط.وأوضحت المصادر أن هناك اهتماما كبيرا من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، بالجولة التفقدية التى سيقوم بها الوفد الأمنى الروسي بالمطارين، لاعتبار أن روسيا من أكثر الدول التى ترسل رعايا إلى المدن السياحية المصرية، والتى بلغت حوالى 3 ملايين سائح سنويا، قبل قرار تعليق السلطات الروسية السفر إلى جمهورية مصر العربية، بعد واقعة سقوط الطائرة الروسية أواخر عام 2015.وتابعت المصادر أنه تم تجهيز وتسخير كافة الإمكانيات بمطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، فضلا عن تطبيق جميع الضوابط الوقائية والاحترازية تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا وتحوره بمختلف أنحاء العالم.