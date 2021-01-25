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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:10 ص
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه بعد إجراء 851 فحصًا تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد وحتى الآن إلى 16397 حالة، وإجمالي الوفيات 416 وفاة.

وأوضحت الوزراة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم- أنه تم تعافي 94 مصابًا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 15221.

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