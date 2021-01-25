موريتانيا: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه بعد إجراء 851 فحصًا تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد وحتى الآن إلى 16397 حالة، وإجمالي الوفيات 416 وفاة.وأوضحت الوزراة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم- أنه تم تعافي 94 مصابًا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 15221.