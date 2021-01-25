الجيش المالى: مقتل 6 جنود فى هجومين أمنيين قرب الحدود مع بوركينا فاسو
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:08 ص
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أعلن الجيش المالي مقتل ستة من جنوده في هجومين على موقعين أمنيين في منطقتي بولكيسي وموندورو، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
وأشار الجيش المالي في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الفرنسية إلى أن الهجومين أسفرا كذلك عن إصابة 18 آخرين.
وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من قتل 30 شخصًا في صفوف الإرهابيين.
وأشار الجيش المالي في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الفرنسية إلى أن الهجومين أسفرا كذلك عن إصابة 18 آخرين.
وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من قتل 30 شخصًا في صفوف الإرهابيين.