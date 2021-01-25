فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره البرتغالي بنتيجة 32-23، في المباراة التي جمعتهما بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والمقامة في مصر حتى 31 يناير الجاري.وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الديوك بنتيجة 16-12، قبل أن يزيدوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بنتيجة 32ـ23.وبهذه النتيجة حصل منتخب فرنسا على نقطتين ورفع رصيده لـ10 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة، كما أن الفوز منح منتخب النرويج الصعود للدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة.وحصل أندري جوميز ظهير أيسر المنتخب البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بالرغم من خسارة منتخب بلاده، وذلك بتسجيله 4 أهداف.