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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

سوسن بدر نجمة إنستجرام «صاحبة الجمال المصرى» (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:53 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
سارة ساويرس
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احتفلت الفنانة سوسن بدر، بوصول عدد متابعيها إلى نصف مليون متابع، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، خلال فترة قصيرة من تواجدها بهذا العالم الافتراضي، حيث حازت على تفاعل الآلاف من متابعيها.

وعلقت النجمة سوسن بدر: "شكرًا من كل قلبي على نص مليون متابع في وقت قصير، مش قادرة أقولكم وجودي معاكم هنا والتواصل بينا قد إيه مفرحني ومخليني أشوف حاجات كتير بشكل مختلف، بعنيكم وبحبكم" مضيفة: "شكرًا لكل واحد فيكم هنا، شكرًا".

وبهذه المناسبة نستعرض أبرز لقطات سوسن بدر التى شاركتها مع جمهورها منذ تدشين حسابها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
سوسن بدر
سوسن بدر
الابتعاد عن الصور الرسمية

ابتعدت سوسن بدر، عن الصور الرسمية، حيث ظهر ت مؤخرًا بإطلالة كاجوال، عبارة عن بنطال جينز وقميص أبيض، بجسد ممشوق، وكانت قد تصدرت التريند بسبب تلك الإطلالة العصرية التى حازت على إعجاب الكثير من جمهورها.
سوسن بدر
سوسن بدر
الأناقة وجهتها

تميزت سوسن بدر، بحسن اختيارها للأزياء الراقية والأنيقة، حيث إنها فضلت الملابس ذات الألوان الناعمة الموحدة، وابتعدت عن الأزياء المنقوشة والمزودة بالتطاريز الصاخبة، فاختارت فى كثير من إطلالتها الظهور بالفساتين السوداء أو البذلات ذات اللون الموحد الأنيقة.
سوسن بدر
سوسن بدر
جمال فرعوني

حظيت سوسن بدر، بوجه مصري وجمال فرعوني مميز، جعلها محط اهتمام وإعجاب صناع الموضة، وأشهر المجلات العالمية، لكونها تمتلك الملامح المصرية الأصيلة، وهو ما جذب المجلات العالمية والعربية إليها، حيث تصدرت مؤخرًا أغلفة عدد من المجلات أبرزها، مجلة هاربرز بازار، ومجلة SOUL، ومجلة ELLE وغيرها من المجلات.
سوسن بدر
سوسن بدر
الشعر الأبيض يعكس تجربتها

كثيرًا ما تظهر سوسن بدر، عبر فضاء "إنستجرام"، بإطلالتها الجديدة بتصفيفة الشعر الأبيض القصير، وهو ما تميزت به عن غيرها من الفنانات أقرانها، حيث سبق وصرحت لوسائل الإعلام: "شكلي كده مش قلقانة من الشعر الأبيض ولا من خطوط السن وعلامات الزمن اللي تحت عيني بالعكس دي بتعكس التجربة الحياتية اللي عشتها".

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