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مصر

بعد إطلاقها رسميًا.. أهم 6 معلومات عن أول منظومة إلكترونية لـ«حياة كريمة»

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:36 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
أميرة ممدوح
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أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول منظومة إلكترونية لمبادرة حياة كريمة، تزامنًا مع إعلان القيادة السياسية المرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية، بإجمالى 1381 قرية، وفيما يلي:

- تستهدف المنظومة الجديدة حصر الإحتياجات التنموية للقرى المستهدفة، اعتمادًا على بيانات جهاز الإحصاء.

- وضع خطط تفصيلية بشأن التدخلات المطلوبة لسد الفجوات التنموية.

- إعداد تقارير تقييم ومتابعة أثر كافة الجهود على تحسين جودة الحياة بكل قرية من قرى المبادرة.

- تدريب الموظفين القائمين على تصميم المنظومة بالمحليات بهدف توظيف الثروة المعلوماتية.

- تعتمد المنظومة الجديدة على متابعة تقارير كيفية مدعومة بالصور والفيديوهات لقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين دون الاكتفاء ببيانات مالية للمشروعات.

- تربط المنظومة بمركز التغيرات المكانية فى وزارة التخطيط من خلال توظيف مراعاة نظم المعلومات الجغرافية والتصوير الجوى فى المتابعة الإلكترونية للمبادرة.

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