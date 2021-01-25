ترتفع عمليات البحث على محرك الإنترنت "جوجل" عن سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021 من قبل المستثمرين والمواطنين والشباب المقبلين على الزواج، حيثةاستقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، وواصلت الأسعار الثبات لليوم الثاني على التوالي في نهاية الجلسة في السوق المحلية لمحال الصاغة أمس، متأثرة بتوقف البورصة العالمية بلندن للإجازة الأسبوعية مع استقرار أسعار أوقية الذهب.كما أن سعر الذهب في مصر لم يشهد أي تغير يذكر، وبلغ عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر سعره نحو حوالي 812 جنيهًا، مسجلة نفس مستوياتها في تعاملات أمس، وعلى مدار اليوم نفس أسعار التدوال في مطلع التعاملات، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار الآخر.ويعرض " الدستور " لجميع المستثمرين والمواطنين والشباب المقبلين على الزواج، سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: ( سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 25-1-2021 ).أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-20211 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ثباتًا في التعاملات اليومية حتى بلغ سعره 928 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 هو العيار الأكثر الأعلى في مصر من قبل المواطنين.2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، اليوم منذ بداية التعاملات نحو 812 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين في مصر بسبب استقرار سعره.3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ثابتًا في التعاملات اليومية حتى بلغ سعره 698 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب بالصاغة.4 - سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنينوبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر نحو 6496 جنيهات ويصل وزن الجنيه حوالي 8 جرامات.