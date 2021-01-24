فى اليوم العالمى للاحتفال بالطعام المدرسى.. ذكريات المواطنين مع الوجبات المدرسية

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 24 يناير من كل عام باليوم العالمي للطعام المدرسي، "الدستور" تحاور عددًا من المواطنين حول ذكريات تلك الفترات في حياتهم.فكان من بينهم فتحية السيد أحمد، 20 عامًا طالبة جامعية بكلية التربية، تقول إن الوجبات المدرسية كانت تتضمن أغذية متنوعة مفيدة للجسم وتساعد الطالب على مواصلة اليوم الدراسي بشكل جيد.تابعت كان الأجواء مليئة بالإثارة والحماسة عندما تدق الساعة معلنة قدوم العامل بتوزيع الوجبات المدرسية مشيرة إلى أنها تفتقد لمثل تلك اللحظات الطفولية."اللبن، البرتقال، حلاوة طحينة، ومربي.. تلك هى أبرز الأطعمة بالوجبات المدرسية بالمدارس الحكومية" بهذا الكلمات بدأ منصور سيد، 26 عامًا دكتور أمراض نسا وتوليد، موضحًا أن الطعام المدرسي كان يعد مصدر إدخال السرور ع جميع الطلاب، منوهًا أنه كان يتضمن المربى والحلاوة والبرتقالة وكذلك اللبن والذي لم يكن يقبل على شرائه.تابع أنه كان يتشاجر مع زميله الذى كان يجلس بجانبه فى نفس الديسك باستمرار عند توزيع الوجبات، لأنه كان دائمًا يريد أن يستحوذ على البرتقالة الكبيرة، والفينو الطازج."الواحد لما يفتكر الأيام ديه تجيله هستيرية ضحك” يقولها محمد على، 22 عاما، موضحًا أن الطعام المدرسي كان عامل رئيسي لقدوم العديد من الطلاب إلي المدرسة لتلاقي دروسهم، ولقد صاحب ذلك عدة مواقف مع بعض الزملاء داخل الفصل تركت فيهم ذكريات ممتعة.اردف محمد، أنه كان يقف أمام الفصل ليستقبل الوجبات المدرسية بنفسه ومن ثم يساعد فى توزيعها على الجميع رغبة منه في الحصول على أفضل وجبة، مضيفا أنه كان يعشق البسكويت ويتاجر بالعصير.