«الصديق قبل الطريق».. كيف ساندت «نور وحنان» صديقتهما بالحجر الصحى؟

كان لـ«منار» و«هاجر» و«آية» معنى آخر للصداقة، فاجتمع بينهن الحب، فلم تفرق بينهن كورونا عندما أصيبت «منار» بالفيروس،حيث قامت «آية» و«هاجر» بدعمها ومساندتها معنويًا بشراء بعض من الهدايا، والتلويح لها تحت منزلها كل صباح.فؤجئت منار جمال، ذات الـ١٩عامًا أنها مصابة بفيروس كورونا، عندما قامت بعمل الفحوصات برفقة أصدقائها، وثبت أنها مصابة بظهور الأعراض عليها، تقول: «أصحابي مسبونيش ولا لحظة، وكانوا الداعم الأساسي ليا، والسبب في تحسن حالتي الصحية، ولو لفيت العالم عمري ما هلاقي حد يحبني زيهم».تتمنى «منار» ألا يمر أحد بالإصابة بفيروس كورونا، وأن يقضي الله عز وجل على الفيروس، وتزداد نسب الشفاء، ناصحة المصابين بالبعد عن الأخبار السلبية، والقرب من الأشخاص المقربين.