بايدن يعيد فرض قيود السفر على البرازيل وبريطانيا ومعظم أوروبا

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس جو بايدن سيعيد فرض قيود سفر خاصة بفيروس كورونا رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب عن البرازيل وأيرلندا وبريطانيا ومعظم أوروبا.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ‏بايدن سيفرض حظرًا للسفر إلى جنوب أفريقيا لتفادي سلالة ‎كورونا المتحورة فيها، وذلك وفق قناة «CNN» الأمريكية.وكان جو بايدن أعلن في وقت سابق عن خطته الوطنية لمجابهة كورونا، وتشمل فرض الزامي لارتداء الكمامات مع الإسراع في توزيع لقاحات كورونا.