الإحصاء: 114 مليون دولار صادرات مصر لليابان خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لليابان بلغت 114 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 98.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 15.7 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات الإحصاء، 964.8 مليون دولار خلال 10 أشهر من عام 2020 مقابل 97.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.4 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.