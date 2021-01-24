الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي أونلاين

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، بالكنيسة المرقسية ملوي "مقر المطرانية".وبثت الإيبارشية فعاليات الاجتماع عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" دون حضور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.