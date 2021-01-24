مطار برج العرب يستقبل 63 رحلة دولية وداخلية

شهدت صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الأحد، انطلاق ووصول 63 رحلة جوية قادمة ومغادرة إلى مختلف الدول العربية والأوروبية، نُقل عبرها ما يقرب من 13 ألف راكب بمختلف الجنسيات، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية.ويشهد مطار برج العرب الدولي خلال الأونة الأخيرة زيادة جوية وركابية ملحوظة، خاصة من وإلى الدول العربية، ومنهم المملكة العربية السعودية، والإمارات، واليمن، وقطر، والبحرين، وذلك عبر مختلف الشركات الوطنية والعربية والخاصة.وكان مطار برج العرب الدولي قد حصل الأيام الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي «ACI»، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات «AHA» بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي «ACI»، والمنظمة الدولية للطيران المدني «ICAO».