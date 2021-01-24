براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأسوان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بأسوان، وبراتب 1500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، وألا يزيد عمره عن 50 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01092200755، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد مجدي، أو التوجه لمقر الشركة في 101 شارع كورنيش النيل، أسوان.