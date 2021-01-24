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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأسوان

الأحد 24/يناير/2021 - 11:36 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بأسوان، وبراتب 1500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، وألا يزيد عمره عن 50 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01092200755، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد مجدي، أو التوجه لمقر الشركة في 101 شارع كورنيش النيل، أسوان.

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