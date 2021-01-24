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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأزهري ناعيًا عبلة الكحلاوي: «شمس من الولاية انطفأ»

الأحد 24/يناير/2021 - 11:08 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
أميرة العناني
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نعى أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 72 عامًا إثر تأثرها بفيروس كورونا.

قال الأزهري، في بيان تحت عنوان رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي: "شمس من العلم والولاية قد انطفأت.. ببالغ الحزن والألم والأسى أنعى إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها.

أضاف الأزهري في بيانه: "كانت شمس ونورًا في حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا في كلامها ونصائحها نورا يملأ القلوب سكينة ونورا، لقد ربطتني بها رحمها الله علاقة خاصة جدا، فكانت أمي بعد أمي، وكان بيني وبينها اتصال مستمر ومشاورة دائمة في أمور عامة وخاصة، وكم كانت لها الأيادي السابغة والإنفاق الواسع على ذوي الحاجات، كانت من أهل العلم والصلاح الذين يصح أن نسميهم ورثة النبوة بحق وصدق، رحمك الله يا أستاذتنا الجليلة، ورفع درجاتك في جنات النعيم، وألحقنا بك في عليين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون

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