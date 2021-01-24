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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة الثقافية»: وضع خطط تسويقية وترويجية فيما بعد كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:06 م
محمد عثمان
محمد عثمان
رامى حسين
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قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية، إن هناك تفاعل من جانب الأجهزة التنفيذية بالدولة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، لتوصيات المائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة الأسبوع الماضي، وضمت عددًا كبيرًا من ممثلى القطاع السياحي.

وأضاف أنه سيتم العمل علي التوصيات التي خرج به الأجتماع خلال الفترة المقبلة، كتطوير البنية التحتية بطرق البر الغربي بالأقصر، وتطوير شبكة الطرق التي تربط بين الأقصر والمدن السياحية الأخرى.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع برتوكول دائم مع كلية السياحة والفنادق للاستفادة منها في تطوير القطاع السياحي، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية فيما بعد كورونا، بالإضافة إلى تنفيذ وسائل مساعدة بالمراسي السياحية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للصعود والهبوط من الفنادق العائمة، كما وصت اللجنة باستمرار الدورات التدريبية لأصحاب الحناطير والبازرات الموجودين لتأهليهم للتعامل مع السائحين.

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