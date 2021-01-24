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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

الذكرى الشتوية.. تجمع كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد لأول مرة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:06 م
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
حسن أمين
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تستعد الفنانة كارمن سليمان لإطلاق أولى أعمالها الغنائية في العام الجديد "الذكرى الشتوية"، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور مساء الخميس المقبل.

أغنية جديدة تلعب خلالها كارمن على وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائي مختلف عن المعتاد، تتغنى خلالها بكلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد في أولى تجاربه الرسمية كمخرج.

"الذكرى الشتوية"، أغنية جديدة تعود خلالها النجمة المصرية للساحة الفنية بعد النجاح الكبير الذي لاقى آخر أغنياتها "لينا رقصة"، التي تعاونت خلالها مع الموزع المغربي جلال الحمداوي وكلمات وألحان عزيز الشافعي، كما تعقب حفر اسمها كأول مغنية مصرية تقدم الأغنية العربية المدبلجة لأحد أفلام منصة نتفلكس العالمية "فوق القمر" الذي يتصدر قائمة المشاهدات على المنصة في مصر حاليًا.

ومن جانبه كشف مخرج العمل مصطفى جاد أن الكليب سيقدم كارمن في حالة غنائية مختلفة عن المعتاد، عبر حكاية درامية مؤثرة تجسد كلمات الأغنية، التي تمثل عتاب بينها وبين حبيبها الذي يلعب دوره الفنان والمغني أسامة الهادي كبطل للكليب، معبرًا عن حماسه الكبير لخوضها أولى مغامراته في عالم الإخراج، موضحًا أنه بدأ العمل عليها منذ قرابة سنة، ولكن تم تأجيل تصويرها بسبب أزمة كورونا، ليقرر إخراجها للنور مع بدايات العام الحالي.

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