سفير الفاتيكان يلتقي شيخ الأزهر

زار سفير الفاتيكان نيكولاس تيفين والأنبا عمانوئيل مطران الأقصر، مصطفى ألهم محافظ الأقصر الذي ثمّن دور الكنيسة الكاثوليكية، خاصة في مجال التعليم، مؤكدًا أنه وأفراد أسرته من خريجي هذه المدارس.وأشاد الأنبا عمانوئيل بالدور الإيجابي للمحافظ في تذليل الصعوبات كافة.من ناحية أخرى، زار السفير والأنبا عمانوئيل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي رحب بممثل البابا فرنسيس الذي تربطه به علاقة طيبة جدًا، مؤكدًا أن بذرة الأخوة الإنسانية التي قاما معًا بزراعتها مستمران في رعايتها.