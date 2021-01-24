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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق بين بايدن وماكرون على أولوية التعاون بالشرق الأوسط

الأحد 24/يناير/2021 - 11:25 م
بايدن وماكرون
بايدن وماكرون
محمد عمر
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

أوضح البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم أن ‏بايدن وماكرون أكدا خلال اتصال هاتفي أن أولويات السياسة الخارجية تشمل الشرق الأوسط وروسيا والصين.

وقال ‏ماكرون إنهم ينسقون مع إدارة بايدن بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان، ‏فيما عبر الرئيس بايدن لنظيره الفرنسي عن رغبته في تقوية العلاقات بين ضفتي الأطلسي.

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