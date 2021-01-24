اتفاق بين بايدن وماكرون على أولوية التعاون بالشرق الأوسط
الأحد 24/يناير/2021 - 11:25 م
محمد عمرطباعة
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
أوضح البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم أن بايدن وماكرون أكدا خلال اتصال هاتفي أن أولويات السياسة الخارجية تشمل الشرق الأوسط وروسيا والصين.
وقال ماكرون إنهم ينسقون مع إدارة بايدن بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان، فيما عبر الرئيس بايدن لنظيره الفرنسي عن رغبته في تقوية العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
أوضح البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم أن بايدن وماكرون أكدا خلال اتصال هاتفي أن أولويات السياسة الخارجية تشمل الشرق الأوسط وروسيا والصين.
وقال ماكرون إنهم ينسقون مع إدارة بايدن بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان، فيما عبر الرئيس بايدن لنظيره الفرنسي عن رغبته في تقوية العلاقات بين ضفتي الأطلسي.