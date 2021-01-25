2059 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الأحد تسجيل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 197 ألفا و373 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 80 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و234 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تعافى 2795 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و709 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 418 حالة، إلى جانب 151 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.