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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2059 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:05 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الأحد تسجيل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 197 ألفا و373 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 80 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و234 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تعافى 2795 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و709 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 418 حالة، إلى جانب 151 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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