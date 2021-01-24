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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بائع سندوتشات: أحلم بالانضمام للمنتخب المصرى لكرة القدم

الأحد 24/يناير/2021 - 10:50 م
عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي
أريج الجيار
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كان يحلم منذ طفولته أن يصبح حارس مرمى لمنتخب مصر، لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه لظروفه المادية، ولم يستطيع التفرغ للتدريب على كرة القدم، فقام بعمل مشروع بيع ساندوتشات على العجلة الخاصة به في التجمع الخامس ليحقق حلمه ويصرف على التدريب في إحدى الأندية القريبة من منزله.

عبدالرحمن مجدي، ذو الـ٢٤ عاما، حصل على دبلوم سياحة وفنادق، يقول: "فكرة مشروع السندوتشات على العجلة جاتلي بعد ما رفضوني في الشغل بتاعي ظلم وفضلت فترة حالتي النفسية كانت صعبه جدًا وأنا عليا التزمات وجمعيات والتزامات البيت فـ استلفت 10 ألاف جنيه فدخلت في اكتئاب فجاتلي فكرة إني أبيع سندوتشات على العجلة بتاعتي".

يروي عبدالرحمن، أن أسرته كانت الداعم الأساسي له في تحقيق حلمه وعمل مشروع خاص به، وساندته خطيبته لإثبات ذاته، قائلًا: " بحهز حاجتي كل يوم قبل ما أنزل الشغل من الصبح بدري وبيبقى معايا كحول وجوانتي وكنت في فترة الكورونا بتمرن بالعجلة بتاعتي وبجري وبلعب لوحدي فحديقة جمب بيتنا علشان مستوايا يفضل ثابت وأقدر أحافظ على نفسي وأبقى حارس مرمى".

يتمنى الشاب العشريني أن يصبح حارس مرمى في نادي الزمالك ومنتخب مصر، منوهًا أنه سيظل متشبث بحلمه، إلى أن يرى كابتن شيكابالا ويتمرن مع كابتن عصام الحضري ويصبح صاحب أكبر مطعم في مصر.

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