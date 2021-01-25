شاهد.. افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات رسميًا

ورحب أشكنازي بقرار الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، فتح سفارة في إسرائيل، موضحا: "هذا قرار مهم سيسهل تعزيز العلاقات بيننا، ونتطلع لاستقبال ممثلي دولة الإمارات قريبا".

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، افتتاح سفارتها في الإمارات رسميًا.ووصل إيتان نائيه المفوض الإسرائيلي لدى الإمارات، اليوم الأحد، إلى أبو ظبي، لافتتاح السفارة الإسرائيلية، بعد موافقة حكومة الإمارات رسميًا على بدء عملها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ومن المقرر أن تعمل السفارة الإسرائيلية داخل مكاتب مؤقتة يتم افتتاحها تباعا لحين تخصيص مبنى دائم، سيتم افتتاحه رسميا أيضًا.وتعمل البعثة الإسرائيلية على تعزيز العلاقات الكاملة بين تل أبيب وأبو ظبي في جميع المجالات، وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها.وتعد هذه خطوة إضافية في تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الموقعة في واشنطن يوم 15 سبتمبر الماضي.ومن المتوقع افتتاح القنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، فيما تعمل السفارة الإسرائيلية في البحرين بالفعل منذ عدة أسابيع.في السياق ذاته، أعرب جابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل عن تمنيه النجاح لإيتان وفريقه في خطواتهم الأولى داخل أبو ظبي.وأكد أن وزارة الخارجية الإسرائيلي تواصل تنفيذ اتفاقيات السلام والتطبيع في الخليج، قائلا:"افتتاح البعثة سيمكن من توسيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات، والتنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات".ووجه أشكنازي الشكر إلى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وعبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، لقيداتهما وكرم ضيافتهما للبعثة الإسرائيلية.