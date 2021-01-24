الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

قصف الجيش السوداني أراضي داخل العمق الإثيوبي الأحد، ردًا على قصف إثيوبي على منطقة أبوطيور السودانية.ولم يعلن الجيش السوداني عن وقوع قتلى حتى الآن، جراء قصف إثيوبيا للأراضي السودانية وذلك وفق قناة العربية.يذكر أن الجيش السوداني أكد تمسكه باستعادة كافة الأراضي السودانية التي تسيطر عليها قوات ومليشيات اثيوبية مدعومة من الحكومة.