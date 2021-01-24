رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 5 من كورونا ومغادرتهم «عزل أسوان»

الأحد 24/يناير/2021 - 10:35 م
عزل أسوان
عزل أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أعلن الدكتور أشرف حسين حماد، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي ''الحجر الصحي"، تعافي 5 حالات من مصابي كورونا، اليوم الأحد، وخروجهم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي، موضحًا أن نتائجهم سلبية جاءت في نهاية المطاف.

وفي منشور عبر "فيسبوك"، تقدمت إدارة مستشفى أسوان التخصصي وجميع العاملين بها بقيادة الدكتور أشرف حماد مدير عام المستشفى بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروج بفضل الله وكرمه من المستشفى.

ووصل عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي العزل الصحي عدد 1237 متعافيا منذ تخصيصها مستشفى عزل صحي.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

«مجانا لغير القادرين».. «الصحة» تكشف ثمن لقاح كورونا وموقف الحوامل

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السويد تتصدر المجموعة الرابعة بمونديال اليد بالفوز على الاتحاد الروسى 34ـ20

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته