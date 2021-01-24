تعافي 5 من كورونا ومغادرتهم «عزل أسوان»

أعلن الدكتور أشرف حسين حماد، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي ''الحجر الصحي"، تعافي 5 حالات من مصابي كورونا، اليوم الأحد، وخروجهم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي، موضحًا أن نتائجهم سلبية جاءت في نهاية المطاف.وفي منشور عبر "فيسبوك"، تقدمت إدارة مستشفى أسوان التخصصي وجميع العاملين بها بقيادة الدكتور أشرف حماد مدير عام المستشفى بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروج بفضل الله وكرمه من المستشفى.ووصل عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي العزل الصحي عدد 1237 متعافيا منذ تخصيصها مستشفى عزل صحي.