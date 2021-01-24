وفيات كورونا في المكسيك بصدد تجاوز 150 ألفا

أظهر إحصاء لرويترز أن المكسيك بصدد تجاوز حاجز 150 ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، في واحد من أعلى محصلات الوفاة في العالم.ويقترب عدد الوفيات في المكسيك من ذلك الذي سجلته الهند التي تفوقها في عدد السكان مرات عديدة. ولدى الولايات المتحدة والبرازيل فقط عدد وفيات أكبر.وذكرت السلطات المكسيكية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 149084 يوم السبت، وأن عدد الإصابات زاد إلى أكثر من 1.75 مليون.لكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى بكثير.