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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في المكسيك بصدد تجاوز 150 ألفا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:33 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أظهر إحصاء لرويترز أن المكسيك بصدد تجاوز حاجز 150 ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، في واحد من أعلى محصلات الوفاة في العالم.

ويقترب عدد الوفيات في المكسيك من ذلك الذي سجلته الهند التي تفوقها في عدد السكان مرات عديدة. ولدى الولايات المتحدة والبرازيل فقط عدد وفيات أكبر.

وذكرت السلطات المكسيكية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 149084 يوم السبت، وأن عدد الإصابات زاد إلى أكثر من 1.75 مليون.

لكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى بكثير.

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