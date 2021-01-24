«الطريقة العزمية» ناعية عبلة الكحلاوي: توفت الزاهدة العابدة

نعت الطريقة العزمية الصوفية الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والتي توفت اليوم متأثرة بإصابتها بوباء كورونا القاتل.وقال علاء الدين أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الطريقة العزمية تنعي الزاهدة العابدة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي فهى صاحبة الأيادي البيضاء في نشر الفكر الإسلامى الوسطى وكذلك تعد من الشخصيات الصوفية التي أثرت في الشارع المصري والعربي، ووفاتها تعتبر خسارة كبيرة، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته.تابع أبوالعزائم أن الطريقة العزمية ومشايخها تجمعهم علاقة طيبة بأسرة وعائلة الكحلاوي، والراحلة كانت من محبي السيد محمد ماضي أبوالعزائم، وكانت تستشهد كثيرًا بمعلومه ومؤلفاته الدينية في الكثير من المجالس العلمية والفكرية والدينية.