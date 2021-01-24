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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محلية أسوان» تحيل مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق لعدم انتظام العمل

الأحد 24/يناير/2021 - 10:29 م
محلية أسوان
محلية أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد عادل شرشر، جولة ميدانية مفاجئة لمقر حي جنوب لمتابعة الانتظام الإداري بالحي، وأثناء متابعته تم إحالة مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق لعدم الانتظام على الأوقات الرسمية للعمل بالدفتر.

ومن جهة أخرى استكملت  الوحدة المحلية لقرية أبوالريش بحري برئاسة محمد ممدوح أعمال أنارة وصيانة وتوصيل كابلات بالأعمدة نهاية طريق الكورنيش الجديد.


وذلك من خلال قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية أبوالريش.
محلية أسوان
محلية أسوان
محلية أسوان
محلية أسوان

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