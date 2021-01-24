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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرض سبعة بنوك لغرامات بعد إدانتها في قضية احتكار بالمكسيك

الأحد 24/يناير/2021 - 10:26 م
هيئة مكافحة الاحتكار
هيئة مكافحة الاحتكار المكسيكية
وكالات
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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار المكسيكية غرامة على سبعة بنوك بقيمة 5. 1 مليون دولار، وهي نسبة 4% فقط من العقوبات المحتملة بعد العثور على دليل على التلاعب في الأسعار في سوق سندات البيزو في أوائل العقد الماضي، وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت الوثاق أنه تم فرض غرامة مجمعة على بنوك "دويتشه بنك إيه جي" و"باركليز بي إل سي" و"بنك أوف أمريكا كورب" و"سيتي باناناميكس" الوحدة المحلية لبنك "سيتي جروب" و"بنكو بيلباو فيزكايا ارجنتياريا اس ايه" و"بنكو سانتاندير إس إيه" و"جيه بي مورجان تشيس"، وبلغت قيمة الغرامة 3. 29 مليون بيزو من الغرامة المحتملة التي تصل إلى 680 مليونا.

وتعرض "دويتشه بنك" و"باركليز" لأكبر غرامتين وهما 7. 8 مليون بيزو و35. 6 مليون بيزو، على التوالي.

ويصدر الحكم غدا الاثنين بعد تحقيق استمر لمدة أربع سنوات من جانب لجنة مكافحة الاحتكار بمساعدة من أحد المبلغين عن المخالفات والذي تقدم في مايو 2015 بالشكوى، حسبما أظهرت الوثائق.

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