رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأمم المتحدة: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يبدأ التعافي بعد 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 11:39 م
الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي
وكالات
طباعة
قالت الأمم المتحدة الأحد إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفا عام 2021 قبل أن يبدأ التعافي.

ورجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سينحدر هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع عام 2022.

وجاء في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد الأحد أن "الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفا خلال 2021" مع تواصل أزمة وباء كوفيد-19 التي أضرت بالاقتصادات.

وأوضحت الوكالة الأممية أن الاستثمار الأجنبي المباشر هوى العام الماضي 42 بالمئة، من 1،5 تريليون دولار عام 2019 إلى نحو 859 مليار دولار عام 2020. وتوقعت تراجعا إضافيا يراوح بين خمسة وعشرة بالمئة هذا العام.

وانتهى الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي عام 2020 أقل بـ30 بالمئة من المستوى المسجل إثر الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009، وفي مستوى غير مسبوق منذ التسعينات، وفق التقرير.

وقال مدير الاستثمار والمشاريع في الأونكتاد جايمس زان في مؤتمر صحفي: إن المخاطر المحيطة بجائحة كوفيد-19 والفترة التي يمكن أن تستغرقها حملات التلقيح والتباطؤ في صرف المساعدات الاقتصادية ستكبح تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هذا العام.

وأضاف التقرير "من المرجح أن يبقى المستثمرون حذرين في تخصيص رأسمال لأصول إنتاجية جديدة في الخارج".

ومن المتوقع أن تستقطب الشركات الأوروبية أكثر من 60 بالمئة من صفقات التكنولوجيا من ناحية القيمة، لكن تشهد أيضا عدة اقتصادات نامية زيادة في الصفقات، وفق التقرير.

وتستقطب الهند وتركيا "عددا قياسيا من الصفقات" في قطاعي الاستشارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

ويتركز شراء الشركات بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة (80 بالمئة)، إذ إن الشركات الأوروبية "تزيد بشكل ملحوظ" من عمليات الاندماج والاستحواذ.

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

«مجانا لغير القادرين».. «الصحة» تكشف ثمن لقاح كورونا وموقف الحوامل

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته