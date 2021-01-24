السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف.وقال في تدوينة على "فيسبوك": "أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكل الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان".وأضاف: "أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنيًا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".